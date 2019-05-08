Эксперт оценил решение Киева не признавать паспорта России в Донбассе
- РИА Новости
«Не в компетенции украинских органов власти признание или непризнание паспортов другого государства. Поэтому они могут заявлять всё что угодно, это никак не повлияет на процесс получения паспортов», — заявил эксперт.
Как отметил Дудчак, Киев вновь продемонстрировал избирательный подход к соблюдению законов Украины.
В частности, по его словам, там «не переживают» по поводу выдачи гражданам страны паспортов Венгрии, Румынии и Польши.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН заявил, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса принято из гуманитарных соображений.