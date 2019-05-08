МИД России вновь потребовал от Украины освободить Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга продление ареста руководителя РИА Новости Кирилла Вышинского, потребовала немедленно освободить журналиста.

«Как вы понимаете, идеалы свободы, которые постоянно декларируются Киевом, не имеют ничего общего с беспрецедентной для современной Европы кампанией репрессий в отношении средств массовой информации», — сказала она.

Как отметила дипломат, «украинский режим успешно освоил разнообразные методы по давлению на СМИ, закрытию каналов, аресту, физическому воздействию и депортации».

«Что касается Вышинского, то он пострадал из-за того, что профессионально делал свою работу, причём в полном соответствии с законами Украины и в рамках совершенно открытой редакционной политики», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российская сторона требует немедленно «и без всяких условий освободить Кирилла Вышинского».

«Мы не позволим этой теме выйти из поля зрения мировой общественности, будем и дальше работать с профильными международными структурами, прежде всего с представителем ОБСЕ по свободе СМИ, и активно напоминать украинским властям об их обязательствах в рамках ОБСЕ», — заключила она.

7 мая суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому до 22 июля.

Постпредство России при ОБСЕ назвало продление срока ареста журналиста примером кампании Украины против СМИ.

RT вёл прямую трансляцию.