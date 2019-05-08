Эксперт оценил предложение заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией
- РИА Новости
«Они могут выстрелить себе в ногу, лишь бы России было плохо», — заявил Коновалов.
По его словам, поведение украинской стороны об этом и свидетельствует. В качестве примера он привёл разрушение военно-технического сотрудничества и экономических связей с Россией.
Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.