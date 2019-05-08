Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

С 1 мая 2019 года зарплаты увеличены на 5 тыс. гривен (около $190) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен (около $38) в других районах проведения операции Объединённых сил.

По данным ведомства, таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника будет составлять на первой линии 27,3 тыс. гривен (около $1036), в других районах проведения операции — 16,8 тыс. (около $637).

Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о решении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе.