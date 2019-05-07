Омелян выступил за открытие завода Tesla на Украине

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил Раде проголосовать за закон о создании рынка электрокаров в стране, после чего можно будет начать переговоры с компанией Tesla о строительстве их завода на Украине.
Омелян выступил за открытие завода Tesla на Украине
  • РИА Новости

«Мы можем прекрасно петь, шутить, дискутировать и так далее. А можем проголосовать в парламенте за наши два закона 8159, 8160 о создании рынка электрокаров, чарджера и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов. И на следующий день начать полноценные переговоры с Tesla по строительству их первого европейского завода на Украине», — написал Омелян в Facebook.

По его словам, у Украины есть шанс «создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики».

В 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман официально обратился к основателю компании Tesla Илону Маску с предложением запустить в стране проект по сохранению возобновляемой энергии.

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