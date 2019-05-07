Антикоррупционный суд начнёт работу на Украине 5 сентября
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Об этом сообщает «Укринформ».
По данным агентства, соответствующее решение поддержали 32 человека, один проголосовал против и двое воздержались.
Ранее стало известно, что бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины.
Создание антикоррупционного суда являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Украины.