Антикоррупционный суд начнёт работу на Украине 5 сентября

Короткая ссылка
Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины во время собрания определили 5 сентября 2019 года датой начала работы суда.
Антикоррупционный суд начнёт работу на Украине 5 сентября
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает «Укринформ».

По данным агентства, соответствующее решение поддержали 32 человека, один проголосовал против и двое воздержались.

Ранее стало известно, что бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины.

Создание антикоррупционного суда являлось одним из требований Международного валютного фонда для продолжения кредитования Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить