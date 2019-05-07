В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс
- РИА Новости
«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание», — сказал он журналистам.
Песков отметил, что не знает контекста, в связи с чем не имеет возможности комментировать данное высказывание.
Он также подчеркнул: речь идёт о «личной точке зрения» и это «ни в коем случае не обсуждается в администрации».
Ранее Глазьев в своём авторском блоге поделился мнением о развитии ситуации на юго-востоке Украины. В частности, он предположил, что новые украинские власти могут заселить регион «жителями Земли обетованной».