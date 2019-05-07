В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс

Короткая ссылка
Высказывание советника президента России Сергея Глазьева о «переселенцах» в Донбасс является частным мнением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.
В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс
  • РИА Новости

«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что не знает контекста, в связи с чем не имеет возможности комментировать данное высказывание.

Он также подчеркнул: речь идёт о «личной точке зрения» и это «ни в коем случае не обсуждается в администрации».

Ранее Глазьев в своём авторском блоге поделился мнением о развитии ситуации на юго-востоке Украины. В частности, он предположил, что новые украинские власти могут заселить регион «жителями Земли обетованной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить