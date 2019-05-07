Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского 

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций. Об этом информирует УНН.
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского 
  • РИА Новости

«Я говорю об Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого, связанное с нечестным заполнением деклараций, я зарегистрировал», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что направил дело по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

При этом Луценко считает, что члены команды Зеленского «использовали информационные атаки на генпрокурора». 

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен подать в отставку после вступления в должность Зеленского.

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