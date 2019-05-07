Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
- РИА Новости
По данным ведомства, ДТП произошло между селом Сотниковка и городом Яготин. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте аварии.
«За рулём автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан. Установлено, что в момент ДТП алкоголь в крови водителя-нарушителя составлял 2,0 промилле», — указано в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В ноябре 2018 года депутат Верховной рады стал участником ДТП с грузовым автомобилем.