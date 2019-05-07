Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

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В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
  • РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло между селом Сотниковка и городом Яготин. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте аварии.

«За рулём автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан. Установлено, что в момент ДТП алкоголь в крови водителя-нарушителя составлял 2,0 промилле», — указано в сообщении. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В ноябре 2018 года депутат Верховной рады стал участником ДТП с грузовым автомобилем.

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