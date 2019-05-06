Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

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Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
  • РИА Новости

По словам украинского лидера, по предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко было решено провести ротацию руководства ООС.

«Поэтому я принял решение поддержать предложение МО и назначить на должность командующего ОС генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Он поручил новому командующему «обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями».

Ранее командующим ООС был генерал Сергей Наев.

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