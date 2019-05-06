Порошенко призвал Зеленского не повторять ошибок предшественников

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии.
Порошенко призвал Зеленского не повторять ошибок предшественников
  • Reuters

Об этом Порошенко заявил на встрече с военнослужащими в Донецкой области.

«Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооружённых силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину», — приводит Интерфакс-Украина слова Порошенко.

Ранее Порошенко объявил о решении повысить денежное довольствие военнослужащим в Донбассе на сумму около $190.

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