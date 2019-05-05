Стали известны подробности убийства полицейского в Киевской области

Убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции Киевской области произошло на террасе кафе, в котором он отдыхал с группой людей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции по области Николай Жукович.

«В кафе отдыхала группа людей, среди которых был наш сотрудник. Он вышел на террасу, и в это время раздался выстрел. Пуля попала ему в шею», — указано в сообщении.

По его словам, нападение произошло около 03:00 в кафе населённого пункта Барышевка.

Ведётся поиск злоумышленника, полицией проводится спецоперация «Сирена».