Стали известны подробности убийства полицейского в Киевской области
- РИА Новости
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции по области Николай Жукович.
«В кафе отдыхала группа людей, среди которых был наш сотрудник. Он вышел на террасу, и в это время раздался выстрел. Пуля попала ему в шею», — указано в сообщении.
По его словам, нападение произошло около 03:00 в кафе населённого пункта Барышевка.
Ведётся поиск злоумышленника, полицией проводится спецоперация «Сирена».