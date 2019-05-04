В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Представители команды Зеленского встретились в том числе с членами кабинетов главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска.

Также они поучаствовали в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран — участниц конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт летом в Торонто.

«Основной темой для обсуждения было содействие со стороны западных партнёров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эти направления — первоочерёдные приоритеты Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Олег Березюк заявил, что Зеленский встретится с лидерами фракций украинского парламента.