В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель

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Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.
В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского. 

Представители команды Зеленского встретились в том числе с членами кабинетов главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска. 

Также они поучаствовали в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран — участниц конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт летом в Торонто.

«Основной темой для обсуждения было содействие со стороны западных партнёров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эти направления — первоочерёдные приоритеты Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Олег Березюк заявил, что Зеленский встретится с лидерами фракций украинского парламента.

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