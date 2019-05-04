Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

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Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
  • РИА Новости

Как сообщает КГБ Белоруссии, он получил взятку за содействие поставкам телекоммуникационного оборудования в размере €15 тыс.

Отмечается, что у Сиводедова обнаружено $470 тыс., полученных в результате взяток.

Наложен арест на три принадлежащие Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе. Подозреваемый задержан.

В прошлом году в Белоруссии по подозрению в получении взяток задержан замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

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