На Украине с начала года запретили ввоз 420 тысяч книг из России
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В комитете заявили, что в первом квартале текущего года ведомство выдало 1,2 тыс. отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России.
В том числе было предоставлено 82 отказа в выдаче разрешений на «ввоз с территории государства-агрессора 420 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета».
Также за указанный период на Украине продавцов российских книг оштрафовали на $12,5 тысячи.