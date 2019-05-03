На Украине с начала года запретили ввоз 420 тысяч книг из России

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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил, что с начала 2019 года на территорию страны был запрещён ввоз 420 тысяч книг из России. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные ведомства.
На Украине с начала года запретили ввоз 420 тысяч книг из России
  • © pixabay.com

В комитете заявили, что в первом квартале текущего года ведомство выдало 1,2 тыс. отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России. 

В том числе было предоставлено 82 отказа в выдаче разрешений на «ввоз с территории государства-агрессора 420 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета».

Также за указанный период на Украине продавцов российских книг оштрафовали на $12,5 тысячи.

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