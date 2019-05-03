Лукашенко призвал «добавить фишку» аэропорту Минска после открытия ВПП
- РИА Новости
«Надо модернизовать и дальше достраивать для людей... Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Всё вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Также президент назвал открытие новой ВПП величайшим достижением для страны.
«Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем всё, только надо настроиться на то, чтобы это сделать», — отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что третья взлётно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево откроется в апреле 2019 года. Позднее Росавиация сообщила, что её строительство планируется завершить к 1 июля.