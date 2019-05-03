Лукашенко призвал «добавить фишку» аэропорту Минска после открытия ВПП

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск.
Лукашенко призвал «добавить фишку» аэропорту Минска после открытия ВПП
  • РИА Новости

«Надо модернизовать и дальше достраивать для людей... Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Всё вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также президент назвал открытие новой ВПП величайшим достижением для страны.

«Это наше величайшее достижение. Это говорит о том, что мы можем всё, только надо настроиться на то, чтобы это сделать», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что третья взлётно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево откроется в апреле 2019 года. Позднее Росавиация сообщила, что её строительство планируется завершить к 1 июля. 

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