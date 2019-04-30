В Раде назвали слова Порошенко о независимости Украины от российского газа популизмом

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал слова украинского лидера Петра Порошенко о независимости Украины от российского газа популизмом.
В Раде назвали слова Порошенко о независимости Украины от российского газа популизмом
  • © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «112 Украина».

«Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, — не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России и мы делаем всё для того, чтобы забыть навсегда Россию, её продукцию, в данной ситуации — газ», — сказал он.

По его словам, Украина в настоящий момент покупает российский газ, хоть и называется он «швейцарским, словацким, австрийским, польским, венгерским, европейским».

В феврале лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.

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