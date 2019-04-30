В Раде назвали слова Порошенко о независимости Украины от российского газа популизмом
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Об этом сообщает «112 Украина».
«Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, — не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России и мы делаем всё для того, чтобы забыть навсегда Россию, её продукцию, в данной ситуации — газ», — сказал он.
По его словам, Украина в настоящий момент покупает российский газ, хоть и называется он «швейцарским, словацким, австрийским, польским, венгерским, европейским».
В феврале лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко.