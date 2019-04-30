В Совфеде оценили заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»
- Reuters
«Это ещё раз подтверждает мнение российских экспертов о том, что на Украине с выбором Зеленского ничего не поменяется», — сказал Клинцевич.
По его мнению, Апаршин сделал провокационное милитаристское заявление, которое ничего за собой не имеет.
«Но тенденция нам уже не нравится», — добавил сенатор.
Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Апаршина.