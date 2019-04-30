В Совфеде оценили заявление команды Зеленского о «неожиданных ударах»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление советника победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

«Это ещё раз подтверждает мнение российских экспертов о том, что на Украине с выбором Зеленского ничего не поменяется», — сказал Клинцевич.

По его мнению, Апаршин сделал провокационное милитаристское заявление, которое ничего за собой не имеет.

«Но тенденция нам уже не нравится», — добавил сенатор.

Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Апаршина.