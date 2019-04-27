В ЛНР заявили о 12 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Лозовое, Пришиб, Красный Лиман, Желобок и посёлка Молочное», — говорится в сообщении.
Огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов, 120- и 82-миллиметровых миномётов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатомётов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев всё время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций.