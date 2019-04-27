В ЛНР заявили о 12 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за последние сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Калиново и Фрунзе, сёл Лозовое, Пришиб, Красный Лиман, Желобок и посёлка Молочное», — говорится в сообщении.

Огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов, 120- и 82-миллиметровых миномётов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатомётов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев всё время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций.