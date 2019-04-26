Тело пятого горняка извлечено из шахты в ЛНР после взрыва

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Спасатели извлекли тело пятого горняка из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Тело пятого горняка извлечено из шахты в ЛНР после взрыва
  • © РИА Новости

Об этом в своём Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтёров по-прежнему неизвестна», — указал он.

При этом глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что после взрыва на угольной шахте в Луганске ведутся поиски горняков.

В момент обвала на объекте находились 17 человек.

По словам Пасечника, причиной случившегося накануне ЧП стал взрыв метана

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