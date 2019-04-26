Тело пятого горняка извлечено из шахты в ЛНР после взрыва
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Об этом в своём Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна. Искренние соболезнования родным и близким погибших. В эту тяжелую минуту Донбасс и Россия с вами! pic.twitter.com/SIAl8xuEwo— Леонид Пасечник (@glavalnr) 26 апреля 2019 г.
«Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтёров по-прежнему неизвестна», — указал он.
При этом глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что после взрыва на угольной шахте в Луганске ведутся поиски горняков.
В момент обвала на объекте находились 17 человек.
По словам Пасечника, причиной случившегося накануне ЧП стал взрыв метана.