Тело пятого горняка извлечено из шахты в ЛНР после взрыва

Спасатели извлекли тело пятого горняка из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.

Об этом в своём Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна. Искренние соболезнования родным и близким погибших. В эту тяжелую минуту Донбасс и Россия с вами! pic.twitter.com/SIAl8xuEwo — Леонид Пасечник (@glavalnr) 26 апреля 2019 г.

«Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтёров по-прежнему неизвестна», — указал он.

При этом глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что после взрыва на угольной шахте в Луганске ведутся поиски горняков.

В момент обвала на объекте находились 17 человек.

По словам Пасечника, причиной случившегося накануне ЧП стал взрыв метана.