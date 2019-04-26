В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.

Отмечается, что решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, было принято после столкновения воздушного судна с птицей, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной этому послужило столкновение с птицей», — уточнили в компании.

Ранее глава администрации гражданской авиации Латвии Марис Городцов заявил, что следовавший в Москву из Риги самолёт экстренно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации.