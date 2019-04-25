Представители МВФ приедут на Украину в мае

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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут в страну в середине мая.
Представители МВФ приедут на Украину в мае
  • Reuters

Об этом сообщает ТСН.

«Мы ожидаем приезда миссии в середине мая, как и планировалось по соглашению Stand-by, подписанному в декабре прошлого года. Сейчас миссия будет проводить ревю программы, и в результате будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ является «захватнической организацией».

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рост внешнего долга Украины за время сотрудничества с МВФ.

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