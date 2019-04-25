Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ
По словам министра образования и науки Казахстана Куляш Шамшидиновой, в учебных планах филиала «учитывается специфика казахстанской экономики».
«На первом и втором курсах преподаётся цикл социально-гуманитарных дисциплин по актуальным проблемам модернизации Казахстана на современном этапе», — сказала она.
Ежегодный план приёма составляет 125 студентов и 40 магистрантов, добавила Шамшидинова.
Соответствующий законопроект направляется на подпись президенту Казахстана, подчёркивает агентство.
Ранее сообщалось, что в России более чем на 30% увеличилось число студентов из Индии и Китая, а в 2018 году на миграционный учёт были поставлены 86 447 студентов из Казахстана.