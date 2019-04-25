Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ

Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.

По словам министра образования и науки Казахстана Куляш Шамшидиновой, в учебных планах филиала «учитывается специфика казахстанской экономики».

«На первом и втором курсах преподаётся цикл социально-гуманитарных дисциплин по актуальным проблемам модернизации Казахстана на современном этапе», — сказала она.

Ежегодный план приёма составляет 125 студентов и 40 магистрантов, добавила Шамшидинова.

Соответствующий законопроект направляется на подпись президенту Казахстана, подчёркивает агентство.

Ранее сообщалось, что в России более чем на 30% увеличилось число студентов из Индии и Китая, а в 2018 году на миграционный учёт были поставлены 86 447 студентов из Казахстана.