Порошенко и Нетаньяху обсудили выборы президента Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество и итоги выборов президента на Украине.

«Нетаньяху отметил вклад главы государства в укрепление украинско-израильских отношений и высокий уровень демократических стандартов президентских выборов», — говорится на сайте украинского президента.

Как указывается, Порошенко поблагодарил израильского премьера «за поддержку Украины на международной арене».

«Было отмечено динамичное развитие двустороннего партнёрства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет», — добавили в пресс-службе президента.

Отдельно было подчёркнуто, что важным индикатором результативности украинско-израильского диалога станет ожидаемый запуск соглашения о зоне свободной торговли.

В конце января представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.