Порошенко и Нетаньяху обсудили выборы президента Украины
- Reuters
«Нетаньяху отметил вклад главы государства в укрепление украинско-израильских отношений и высокий уровень демократических стандартов президентских выборов», — говорится на сайте украинского президента.
Как указывается, Порошенко поблагодарил израильского премьера «за поддержку Украины на международной арене».
«Было отмечено динамичное развитие двустороннего партнёрства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет», — добавили в пресс-службе президента.
Отдельно было подчёркнуто, что важным индикатором результативности украинско-израильского диалога станет ожидаемый запуск соглашения о зоне свободной торговли.
В конце января представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.