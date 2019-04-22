ЛНР передала Украине 60 заключённых

Представители самопровозглашённой Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключённых для дальнейшего отбывания наказания на Украине.

«Сейчас в городке Счастье благодаря проведённым переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершённые преступления», — написала омбудсмен Украины Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что «готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания».

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская сторона 12 декабря забрала у самопровозглашённой ЛНР 42 осуждённых.