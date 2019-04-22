Премьер Канады поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с результатами на выборах и предложил сотрудничать в укреплении отношений между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении канадского премьера в Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов на Украине», — отметил Трюдо.

Он добавил, что с «нетерпением ждёт сотрудничества» с Зеленским для укрепления связей между Канадой и Украиной и «создания новых возможностей» для жителей двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах.

После обработки 50,18% электронных протоколов Зеленский получает 73,01% голосов избирателей.