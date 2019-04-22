Премьер Канады поздравил Зеленского с победой на выборах
Об этом говорится в сообщении канадского премьера в Twitter.
«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов на Украине», — отметил Трюдо.
Он добавил, что с «нетерпением ждёт сотрудничества» с Зеленским для укрепления связей между Канадой и Украиной и «создания новых возможностей» для жителей двух стран.
Ранее президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах.
После обработки 50,18% электронных протоколов Зеленский получает 73,01% голосов избирателей.