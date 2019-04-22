Аваков заявил о кибератаках на Украину на фоне выборов

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на протяжении трёх последних дней украинская сторона фиксирует кибератаки. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

«В течение трёх дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — заявил Аваков.

Он добавил, что украинская киберполиция «провела хорошую работу, поэтому у противника нет доступа к системе и он прекратил атаки».

При этом Аваков не привёл никаких доказательств, подтверждающих его обвинения в адрес России.

Ранее украинская полиция заявила о получении почти 700 сообщений о нарушениях на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить