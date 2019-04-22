Аваков заявил о кибератаках на Украину на фоне выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на протяжении трёх последних дней украинская сторона фиксирует кибератаки. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

«В течение трёх дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — заявил Аваков.

Он добавил, что украинская киберполиция «провела хорошую работу, поэтому у противника нет доступа к системе и он прекратил атаки».

При этом Аваков не привёл никаких доказательств, подтверждающих его обвинения в адрес России.

Ранее украинская полиция заявила о получении почти 700 сообщений о нарушениях на выборах.