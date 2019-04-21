В Панкисском ущелье Грузии в столкновениях пострадали 27 человек

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В результате столкновений жителей Панкисского ущелья в Грузии с сотрудниками полиции пострадали 27 человек. Об этом сообщил замглавы департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

«К этому времени, по нашей информации, скорую медицинскую помощь получили 27 человек, в том числе 12 местных жителей и 15 сотрудников отряда специального назначения. Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники», — цитирует ТАСС Челидзе.

По его словам, ведомство намерено в течение дня предоставлять данные о происходящем.

Как указывает агентство, в Панкисском ущелье местные выступают против строительства новой гидроэлектростанции «Хадори-3», требуя остановить работы.

В ущелье в настоящее время находятся глава МВД Грузии Георгий Гахария, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили, а также министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Они проводят встречи с местным населением.

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