Додон планирует обсудить с Путиным отмену таможенных пошлин

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену пошлин для молдавских производителей во время заседания ЕАЭС.

Об этом он сказал в эфире телеканала Accent TV.

«В конце мая — если не ошибаюсь, 29-го числа, — в Казахстане пройдёт заседание лидеров стран — участниц ЕАЭС. Я уже получил устное приглашение. Там будет и Владимир Путин. Я надеюсь, что смогу обсудить с ним и тему отмены пошлин для молдавских производителей», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что надеется на то, что российские власти согласятся продлить период отмены таможенных пошлин.

Как указывает агентство, Россия с 1 января на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.

Ранее Додон в беседе с газетой «Известия» рассказал о настрое большинства граждан Молдавии на дружбу с Россией.