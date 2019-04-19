Украина заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Boeing

Украина заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с американской компанией Boeing, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По данным пресс-службы СНБО, Турчинов обсудил с директором по вопросам обороны и космической безопасности Boeing Стэнли Прусински взаимодействие между украинскими предприятиями и Boeing.

Кроме того, рассматривались перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации ВСУ.

«Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией Boeing, что значительно укрепит потенциал военно-воздушных сил нашего государства», — сказал Турчинов.

В конце 2018 года первая партия французских вертолётов, произведённых компанией Airbus, прибыла на Украину.