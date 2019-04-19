Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

Отмечается, что парламентарий вместе с соратниками приехал в город поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду.

По данным журналистов, депутата и его сторонников также забросали резиновыми фаллоимитаторами.

Ранее в Бердянске зелёнкой облили депутата Рады от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула. Он приехал в город, будучи в тот момент кандидатом в президенты Украины, в рамках своей предвыборной кампании.