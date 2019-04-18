Зеленский пошутил о готовности пожать руку Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» с юмором ответил на вопрос о готовности пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко.

«Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», — цитирует Интерфакс Зеленского.

Таким образом он ответил на вопрос, готов ли он пожать руку президенту Украины после завершения дебатов.

Осенью 2017 года Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в украинской армии.

Позднее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко придётся «отрубить руки себе» за хищение государственных средств.