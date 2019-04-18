Зеленский пошутил о готовности пожать руку Порошенко
«Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», — цитирует Интерфакс Зеленского.
Таким образом он ответил на вопрос, готов ли он пожать руку президенту Украины после завершения дебатов.
Осенью 2017 года Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в украинской армии.
Позднее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко придётся «отрубить руки себе» за хищение государственных средств.