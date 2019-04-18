Зеленский посоветовал Порошенко уйти из политики в случае проигрыша

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский дал совет украинскому лидеру Петру Порошенко уйти из политики в случае поражения на выборах.
Зеленский посоветовал Порошенко уйти из политики в случае проигрыша
  • Reuters

«Ну, знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть», — сказал он в интервью РБК-Украина.

По словам Зеленского, действующий президент Украины «может унести с собой в памяти те заслуги», которые у него есть перед страной.

«Он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, большим производством, и так далее», — пояснил шоумен.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в победе Зеленского во втором туре выборов главы государства. При этом она добавила, что дружба и любовь в семьях важнее президентских выборов, призвав граждан Украины не конфликтовать друг с другом, в том числе из-за разницы в политических взглядах.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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