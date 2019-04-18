В Госдуме оценили слова депутата Рады о «разрушениях» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Александры Кужель о том, что украинский лидер Пётр Порошенко «разрушил на Украине всё, что возможно».

«Депутаты и другие политики, чиновники самого разного уровня сейчас негативно высказываются о Порошенко и его действиях, о том, что он разрушил Украину, является автором гражданской войны. Они говорят о том, что президент не отдаёт себе отчёта в своих действиях», — считает депутат.

Однако, по словам Водолацкого, возникает вопрос, почему эти же самые политики все годы правления Порошенко поддерживали его политику.

«Сегодня Верховная рада сопричастна тому, что произошло на Украине. И поэтому, конечно, они не могут давать какую-то оценку действиям президента и критиковать его. Порошенко уже списан, но в истории страны он останется навсегда. Подобные заявления за несколько дней до второго тура выборов показывают, что не только простые граждане, но и элиты сформировали своё мнение. Они не хотят попасть в список тех лиц, которых начнут преследовать», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады заявила, что Порошенко «разрушил на Украине всё, что возможно».

Депутат отметила, что «не верит ни единому его слову».