В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

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Сотрудники Главной военной прокуратуры Украины опровергли информацию о побеге за пределы страны главы ведомства Анатолия Матиоса. Ранее об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак.
В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса
  • © matios.info

«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — сказали интернет-изданию «СТРАНА.ua» в прокуратуре.

Утром 15 апреля Крутчак со ссылкой на свои источники написал в Facebook, что Матиос якобы в экстренном порядке покинул пределы страны. 

В комментарии «Вестям» он назвал одной из причин этого конфликт с президентом Украины Петром Порошенко по делу «Укроборонпрома».

Журналист также упомянул некое видео с сыном украинского лидера, не уточнив при этом подробностей.

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