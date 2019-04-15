В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Сотрудники Главной военной прокуратуры Украины опровергли информацию о побеге за пределы страны главы ведомства Анатолия Матиоса. Ранее об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак.

«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — сказали интернет-изданию «СТРАНА.ua» в прокуратуре.

Утром 15 апреля Крутчак со ссылкой на свои источники написал в Facebook, что Матиос якобы в экстренном порядке покинул пределы страны.

В комментарии «Вестям» он назвал одной из причин этого конфликт с президентом Украины Петром Порошенко по делу «Укроборонпрома».

Журналист также упомянул некое видео с сыном украинского лидера, не уточнив при этом подробностей.