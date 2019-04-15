В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса
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«Только что подписывали в кабинете у Анатолия Васильевича документы», — сказали интернет-изданию «СТРАНА.ua» в прокуратуре.
Утром 15 апреля Крутчак со ссылкой на свои источники написал в Facebook, что Матиос якобы в экстренном порядке покинул пределы страны.
В комментарии «Вестям» он назвал одной из причин этого конфликт с президентом Украины Петром Порошенко по делу «Укроборонпрома».
Журналист также упомянул некое видео с сыном украинского лидера, не уточнив при этом подробностей.