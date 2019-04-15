В Донбассе прошли учения ВСУ по противовоздушной обороне

В Донбассе украинские военные провели широкомасштабные учения по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что в них приняли участие «самолёты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск — от зенитного ракетного комплекса С-300 до подразделений, которые имеют на вооружении ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», «Стрела-10», 2С6 «Тунгуска», ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3».

В ходе учений было отработано уничтожение воздушных целей и ведение огня по воздушному противнику из засад.

Также состоялись практические пуски ракет.

В середине марта командующий операцией объединённых сил в Донбассе Сергей Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.