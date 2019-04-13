В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве

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Национальная полиция Украины сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве
  • ©kyiv.npu.gov.ua

«Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что... возле посольства Российской Федерации произошёл взрыв», — указывается в заявлении.

Уточняется, что полицейские начали проверку по факту данного происшествия, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», что в этом районе произошёл разрыв высоковольтного кабеля.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящий момент на месте инцидента работают представители профильных служб.

В ноябре 2018 года сообщалось, что здание дипмиссии России в Киеве закидали дымовыми шашками.

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