В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на страницу в Facebook «Киев Оперативный».
Отмечается, что инцидент произошёл на автозаправочной станции, где нетрезвая пара на автомобиле Ford столкнулась с Toyota.
«Вышли и начали качать права, он полез с кулаками, за что немного получил и был привязан к столбу», — указывается в сообщении.
На место происшествия была вызвана полиция.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП погибли пять человек.