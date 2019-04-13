В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу

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В Киеве пьяного виновника аварии привязали к столбу с помощью скотча.
В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на страницу в Facebook «Киев Оперативный».

Отмечается, что инцидент произошёл на автозаправочной станции, где нетрезвая пара на автомобиле Ford столкнулась с Toyota.

«Вышли и начали качать права, он полез с кулаками, за что немного получил и был привязан к столбу», — указывается в сообщении.

На место происшествия была вызвана полиция.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП погибли пять человек.

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