Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск
- РИА Новости
«Мотивы здесь исключительно политические, и преследование исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твёрдо отстаивать интересы Украины», — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что СК России объявил в международный розыск Гриценко. Отмечается что следователи попросили Басманный суд в Москве заочно арестовать его, так как он обвиняется в призывах к терроризму.
В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.