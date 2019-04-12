Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск

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Бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал решение Следственного комитета России объявить его в международный розыск.
Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск
  • РИА Новости

«Мотивы здесь исключительно политические, и преследование исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твёрдо отстаивать интересы Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что СК России объявил в международный розыск Гриценко. Отмечается что следователи попросили Басманный суд в Москве заочно арестовать его, так как он обвиняется в призывах к терроризму.

В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.
 

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