Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск

Бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал решение Следственного комитета России объявить его в международный розыск.

«Мотивы здесь исключительно политические, и преследование исключительно политически мотивировано. Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твёрдо отстаивать интересы Украины», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что СК России объявил в международный розыск Гриценко. Отмечается что следователи попросили Басманный суд в Москве заочно арестовать его, так как он обвиняется в призывах к терроризму.

В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.

