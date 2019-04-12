Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии

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Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу. В Минобороны пообещали дать ответ.
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
  • РИА Новости

«В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идёт о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника», — цитирует парламентария Интерфакс-Украина.

Она призвала подтвердить или опровергнуть эти данные как можно скорее, поскольку «услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно».

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что ведомство постарается предоставить ответ на депутатский запрос в пятницу, 12 апреля.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения о «хищениях» в оборонном комплексе страны.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

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