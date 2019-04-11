Путин заявил, что проект евразийской интеграции доказал свою эффективность

Проект евразийской интеграции доказал свою эффективность. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Международной конференции «От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева».

Приветствие зачитал начальник управления президента по региональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия столь представительной международной конференции. За прошедшие четверть века страны евразийского пространства прошли большой путь от идеи объединения равноправных государств, изложенной первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в стенах Московского университета, к успешному, действующему экономическому союзу», — отметил в своём приветственном слове Путин.

Он выразил уверенность, что «проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность».

«Страны — члены Евразийского экономического союза наращивают торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи», — считает глава государства.

Он подчеркнул, что «динамично развивается приграничное и межрегиональное сотрудничество, реализуются масштабные совместные проекты в самых различных сферах, налаживается взаимодействие с другими многосторонними структурами континента».

«Конечно, важно, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза дают дополнительные возможности для укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо наших братских народов», — говорится в приветствии российского лидера.

Ранее стало известно, что Путин 29 мая посетит Нур-Султан во время заседания Высшего евразийского экономического совета, где также встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.