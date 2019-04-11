В СБУ отменили запрет на въезд на Украину австрийскому журналисту

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Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд в страну журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу.
В СБУ отменили запрет на въезд на Украину австрийскому журналисту
  • РИА Новости

Об этом сообщает APA.

«Сообщаем вам, что запрет на въезд указанному лицу отменён», — приводит агентство заявление пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.

Ранее стало известно, что МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене Александра Щербу из-за решения украинской стороны ввести запрет на въезд Вершутцу. Позднее посол Украины объяснил данное решение.

7 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена осуждает действия киевских властей из-за запрета на въезд Вершутца.

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