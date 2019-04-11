В СБУ отменили запрет на въезд на Украину австрийскому журналисту
- РИА Новости
Об этом сообщает APA.
«Сообщаем вам, что запрет на въезд указанному лицу отменён», — приводит агентство заявление пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской.
Ранее стало известно, что МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене Александра Щербу из-за решения украинской стороны ввести запрет на въезд Вершутцу. Позднее посол Украины объяснил данное решение.
7 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена осуждает действия киевских властей из-за запрета на въезд Вершутца.