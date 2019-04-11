Порошенко назначил 38 антикоррупционных судей Украины
- ©president.gov.ua
«Тридцать восемь новых судей приступают к выполнению обязанностей в новом суде», — приводит слова Порошенко «112 Украина».
Он добавил, что к конкурсным процедурам были привлечены высококвалифицированные международные эксперты, в том числе бывшие судьи и прокуроры из Великобритании, Канады, Дании, Литвы и Македонии.
В ходе церемонии замглавы администрации президента Украины Алексей Филатов объявил указ о назначении судей, после чего они приняли присягу.
Ранее США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры.