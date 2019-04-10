В Киеве назвали Репина украинским художником
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«Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине», — приводит фрагмент текста видео «СТРАНА.ua».
Илья Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи, Пётр Чайковский — в 1840 году в городе Воткинске.
В декабре 2016 года экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Илью Репина, Петра Чайковского и Фёдора Достоевского выдающимися деятелями национальной культуры страны.