Депутат Рады заявил о работе полиции и судов Украины на узкий круг лиц
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Об этом сообщает «112 Украина».
«Полиция, суды — всё работает на что? На 10—15 фамилий, которые построили так иерархию власти, чтобы ограбить всех до единого», — сказал он.
По его мнению, именно это привело к тому, что украинцы массово покидают страну.
«Ответом на эту нищету стала эмиграция — 5 млн наиболее работоспособных граждан нашей страны уехали за границу», — добавил он.
В августе 2018 года первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу Украины.