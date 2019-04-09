Депутат Рады заявил о работе полиции и судов Украины на узкий круг лиц

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Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в настоящий момент украинские полицейские и судьи работают в интересах лишь узкого круга лиц, а не народа.
Депутат Рады заявил о работе полиции и судов Украины на узкий круг лиц
  • ©wikipedia

Об этом сообщает «112 Украина».

«Полиция, суды — всё работает на что? На 10—15 фамилий, которые построили так иерархию власти, чтобы ограбить всех до единого», — сказал он.

По его мнению, именно это привело к тому, что украинцы массово покидают страну.

«Ответом на эту нищету стала эмиграция — 5 млн наиболее работоспособных граждан нашей страны уехали за границу», — добавил он.

В августе 2018 года первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу Украины.

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