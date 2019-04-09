В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В расследовании следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР находятся уголовные дела, возбуждённые в отношении трёх командиров ВС Украины... дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УК ДНР («Террористический акт»)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что уголовные дела возбуждены в отношении командиров, по приказу которых военные ВСУ 6 и 8 апреля обстреляли Донецк и Горловку.

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли насосную станцию в населённом пункте Васильевка вблизи Ясиноватой.