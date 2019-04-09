Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

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Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
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Об этом сообщает телеканал ZIK, который опубликовал видео с инцидентом в своём YouTube-канале. 

Отмечается, что конфликт произошёл после политического шоу «Игра с огнём», во время которого гости программы обсуждали второй тур выборов президента, а также предстоящие дебаты между Зеленским и действующим главой Украины Петром Порошенко.

На кадрах видно, что депутат схватил Юраша за горло в коридоре и несколько раз пнул, порвав рубашку. Мужчин разняли охранники.

В декабре 2018 года Барна подрался с депутатом Юрием Левченко в прямом эфире украинского парламентского телеканала «Рада».

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал драку депутатов Верховной рады.

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