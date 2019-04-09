В ЛНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Фрунзе и Калиново, сёл Пришиб и Желобок, посёлка Голубовское», — указывается в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.
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