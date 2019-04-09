В ЛНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Фрунзе и Калиново, сёл Пришиб и Желобок, посёлка Голубовское», — указывается в сообщении.

Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.

В январе президент Украины Пётр Порошенко попросил Евросоюз увеличить размер помощи Киеву с целью поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского президента.