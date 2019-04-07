В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики почти 200 боеприпасов

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военнослужащие за минувшие сутки выпустили по территории ДНР почти 200 различных боеприпасов.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истекшие сутки зафиксировано 16 нарушений со стороны вооружённых формирований Украины. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 191 единица», — указывается в заявлении.

Отмечается, что украинские подразделения при обстрелах применяли миномёты калибра 120 и 82 мм, БМП и БТР, крупнокалиберные пулемёты и другое вооружение.

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли насосную станцию в населённом пункте Васильевка вблизи Ясиноватой.