В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики почти 200 боеприпасов
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«За истекшие сутки зафиксировано 16 нарушений со стороны вооружённых формирований Украины. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 191 единица», — указывается в заявлении.
Отмечается, что украинские подразделения при обстрелах применяли миномёты калибра 120 и 82 мм, БМП и БТР, крупнокалиберные пулемёты и другое вооружение.
Ранее в ДНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли насосную станцию в населённом пункте Васильевка вблизи Ясиноватой.