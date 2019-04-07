В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики почти 200 боеприпасов

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военнослужащие за минувшие сутки выпустили по территории ДНР почти 200 различных боеприпасов.
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по территории республики почти 200 боеприпасов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истекшие сутки зафиксировано 16 нарушений со стороны вооружённых формирований Украины. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 191 единица», — указывается в заявлении.

Отмечается, что украинские подразделения при обстрелах применяли миномёты калибра 120 и 82 мм, БМП и БТР, крупнокалиберные пулемёты и другое вооружение.

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли насосную станцию в населённом пункте Васильевка вблизи Ясиноватой.

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