Полёты из Казахстана в Индию приостановят из-за закрытия неба Пакистана

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полёты в Индию до конца апреля из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

«Авиакомпания Air Astana вынуждена приостановить полёты в Дели из Нур-Султана и Алматы с 11 по 30 апреля по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией», — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР Казахстана в Facebook.

Отмечается, что как только воздушное пространство откроется, авиаперевозчик продолжит выполнение регулярных рейсов.

26 февраля военно-воздушные силы Индии нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире. Позднее армия Пакистана сбила два самолёта ВВС Индии и арестовала двух индийских пилотов.

В результате Пакистан частично закрыл своё воздушное пространство.